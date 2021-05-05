Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu - Son Dakika

Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu

05.05.2021 15:22

Bir süredir Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçılara bir hayli zor anlar yaşatan deniz salyasının yeni hedefi Tekirdağ sahilleri oldu. Kentin Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde gözlenen deniz salyası yüzünden balıkçıların ağları yırtıldı.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası uzun bir aradan sonra Tekirdağ sahillerinde yeniden görüldü. Aylardır balıkçıları zor durumda bırakan ve bu yüzden Tekirdağ'da balıkçıların sezonu erken kapatmak zorunda kaldığı deniz salyası Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında bugün yeniden ortaya çıkarak, sahilleri kapladı. Balıkçıların kaykay adını da verdiği deniz salyası kıyı kesiminde kirliliğe neden oldu.

Kabus büyüyor: Marmara'yı salya kapladı

"İLK KEZ BU KADAR YOĞUN, AĞLAR YIRTILDI"

Marmaraeğrelisi'nde küçük tekneleriyle avlanmaya çıkan balıkçıların ağları salya nedeniyle yırtıldı. Balıkçı İsmail Topçu, "Dün akşam istavrite çıktım ağlar yırtıldı. İlk kez bu yıl bu kadar yoğun. Yırtılan ağlarımızı tamir ediyorum" dedi.

Kabus büyüyor: Marmara'yı salya kapladı

"ŞU AN DENİZ ÇOK BERBAT DURUMDA"

Alanın sıcaklığı ile birlikte deniz salyasının çürüyerek suyun üstüne çıktığını belirten balıkçı Sermettin Şengüllü ise, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz salyası artık suyun üzerine çıkmaya başladı. Deniz ısındığı için böyle oluyor. Şu an deniz çok berbat bir durumda" dedi.

Kabus büyüyor: Marmara'yı salya kapladı
Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu

Marmaraereğlisi, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu - Son Dakika


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