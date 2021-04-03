Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü - Son Dakika

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

KOCAELİ İzmit Körfezi, deniz salyası kaynaklı oluşan tabaka sebebiyle beyaza büründü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu. Sabah saatlerinde uyandıklarında İzmit Körfezi'nin kıyısındaki beyaz tabakayı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi.

Daha sonra bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde deniz yüzeyinde oluşan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmaları sonrasında hücre içi sıvılarının ortamda biriktirdiği organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek oluşturdukları yapışkan kitleden kaynaklandığını tespit etti.