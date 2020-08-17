Gecede Tolga Çam imzalı bir elbise giyen şarkıcının zayıfladığı gözlendi.
Gecede Tolga Çam imzalı bir elbise giyen şarkıcının zayıfladığı gözlendi. Daha önce mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 10 kilo verdiğini söyledi.
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17.08.2020 16:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz Seki: 10 kilo verdim - Son Dakika