Son Dakika Haberleri: Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
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Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

6 saat önce

İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı-Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi, System.String[]

İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı- Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


İstanbul Boğazı ve Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı:


"08.45 Bostancı-Karaköy- Kabataş seferi, 08.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.50 Kadıköy- Sarıyer, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07.30 Beşiktaş- Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50, Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40." - İSTANBUL

İstanbul, Kabataş, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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