Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı - Son Dakika

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

06.12.2020 14:49
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü. Ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söyleyen Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.'SADECE BEN GÖRMEDİM'

Cismi saat 09.45 sıralarında gördüğünü ve yaklaşık 10 dakika kadar izlediğini kaydeden Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. Televizyonlarda, haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO gibi şeyler de aklıma geldi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir cisim var ama ne olduğu belli değil. Elektronik bir araç var orada. Hatta sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş da fark etti. O da oraya baktı. Yani sadece ben görmedim. Sonra da kayboldu gitti" diye konuştu.


Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Boğazkent, Ali Can, serik, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi         
14:53
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek         
14:32
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 15:00:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei