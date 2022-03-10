DenizBank ile İstanbul Barosu iş birliğini 3 yıl uzattı - Son Dakika
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DenizBank ile İstanbul Barosu iş birliğini 3 yıl uzattı

10.03.2022 10:33
DenizBank ile İstanbul Barosu iş birliğini 3 yıl uzattı

DenizBank, İstanbul Barosu ile iş birliği anlaşmasını, avukatlara özel finansal çözümleriyle 3 yıl yeniledi.

DenizBank, İstanbul Barosu ile iş birliği anlaşmasını, avukatlara özel finansal çözümleriyle 3 yıl yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, İstanbul Barosu ile iş birliği anlaşmasını avukatlara özel finansal çözümleriyle 3 yıl uzattı. İstanbul Barosu avukatları, adli yardım ödemelerini DenizBank şubelerinden alırken, Afili Bankacılık kapsamında özel ayrıcalıklardan da faydalanabilecek.

Anlaşma kapsamında avukatlar, baro kartlarına hem DenizBank ATM'lerinden hem de internet bankacılığından para yükleyebilecek, Baro aidatlarını Afili Bonus veya Black Kredi Kartları ile masrafsız 12 taksitte ödeyebilecek. Ayrıca, AXA Sigorta'da yaptıracakları 100 bin TL teminatlı Mesleki Sorumluluk Sigortası'ndan yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

İş birliğinin uzatılmasına ilişkin protokol, DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

-"Farklı meslek gruplarını desteklemeyi, finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, müşterilerinin ve paydaşlarının hayatına değer katan banka olma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"DenizBank olarak ülkemizin geleceği için farklı meslek gruplarını desteklemeyi, finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmayı önemsiyoruz. İstanbul Barosu ile 9 yıldır süren başarılı iş birliğimizi bu vizyonla 3 yıl uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de avukatlara özel çalışmalarımız ile hayatlarını kolaylaştırmaya ve iş hayatlarının ilk yıllarından itibaren ayrıcalıklı hizmetlerimizle tanıştırmaya devam edeceğiz."

İş birliği avukatlara birçok avantaj getiriyor

Yenilenen iş birliği ile İstanbul Barosu üyesi avukatlar, DenizBank'ın seçkin müşterilerine sunduğu Afili Bankacılık programına dahil olabilecek, tüm bankacılık ürünleri ve avantajlı kampanyalardan yararlanabilecek.

Avukatlara sunulan başlıca ayrıcalıklar, iki yıl ücretsiz E-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti, İnternet Bankacılığı ve MobilDeniz'den yapılan Havale/EFT/FAST işlemlerinden masrafsızlık, kredi ve mevduat faizlerinde özel fiyatlama, ilk yıl kredi kartı ücret muafiyeti şeklinde sıralandı.

İstanbul Barosu üyesi avukatlar, ayrıcalıklardan yararlanmak için DenizBank şubelerine başvurabiliyor, banka müşterisi olmayanlar ise MobilDeniz'i indirip kolaylıkla hesaplarını açabiliyor.

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Kaynak: AA

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