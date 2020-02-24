Denizde define ararken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizde define ararken yakalandılar - Son Dakika

Denizde define ararken yakalandılar

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Denizde define ararken yakalandılar, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye görevi yapan Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisinde iki şahsı, sit alanı içerinde dalgıç kıyafetiyle deniz altında arama detektörü ile define aradıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bulunan 31 adet sikke ile detektör ve arama ekipmanlarına el konuldu.


Ele geçirilen sikkeler Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
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