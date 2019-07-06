Son Dakika Haberleri: Denizde sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Denizde sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri botun motoru arızalanan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Denizde sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken bindikleri botun motoru arızalanan düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açılan Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen, bindikleri lastik botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenmeye başladı.
"Alo 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı"nı arayıp yardım isteyen göçmenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bölgede devriye görevini sürdüren "TCSG 28 Bot Komutanlığı" ekiplerince kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Giysi ve yiyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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