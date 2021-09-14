Denizden uzak kalan Mersinli balıkçılar "vira bismillah" demek için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Mersin'de balıkçılar, 15 Eylül'de (yarın) başlayacak deniz avlanma sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Sezonun kapandığı 15 Nisan'dan itibaren denize hasret kalan balıkçılar, "vira bismillah" demek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Sabırsızlıkla sezona merhaba demek isteyen balıkçılar, teknelerinin bakımlarını yaparak ağları da tamir etti.

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, AA muhabirine, Akdeniz'de hava sıcaklığı nedeniyle av yasağının 15 Eylül'de kalktığını anımsattı.

Balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu aktaran Polat, "Balıkçılarımız teknelerini, ağlarını hazırladılar, 'vira bismillah' deyip denize açılacaklar. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Sezonun ilk 3 ayı çok önemli. Her çeşit balık bu dönemde çıkıyor. Özellikle bu aylarda balık fiyatları çok uygun." dedi.

Polat, balıkçıların bereketli geçeceğine inandıkları sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Halatlarımızı ölçtük, ağlarımızı ördük"

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Badem de yeni sezon hazırlıklarını bitirdiklerini belirterek, "Halatlarımızı ölçtük, ağlarımızı ördük. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bereketli ve huzurlu bir sezon bekliyoruz. Bol kazanç istiyoruz. Denizi özledik, heyecanlıyız. Her şey tamam, 'bismillah' deyip denize açılmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Cengiz Demirdöven de yaklaşık 35 yıldır balıkçılıkla uğraştığını dile getirdi.

İyi bir sezon beklentisi içinde olduklarını vurgulayan Demirdöven, "Bismillah deyip rızkımız için denize açılacağız. Sıkı bir hazırlık sürecindeydik. Denizi özledik. Ağlarımızı atıp, bakacağız. Sezonu değerlendirmeye çalışacağız. Her şeyimiz tamam, hazırız." ifadelerini kullandı.

Kadir Erke de yeni sezondan umutlu olduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

Adem Kaçan da baba mesleği balıkçılığı 30 yıldır sürdürdüğünü belirterek, yoğun bir hazırlık sürecini tamamladıklarını anlattı.

Denizi özlediklerini dile getiren Kaçan, "Deniz hastası insanlarız. Tekneler kaç aydan beri yatıyor. 3 gün denize gitmezsek bunalıma gireriz. Herkeste büyük bir heyecan var. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp 'bismillah' deyip çıkıyoruz." dedi.