Denize atılan 3 göçmenden 2'si kurtarıldı, 1 göçmen kayıp - Son Dakika

Yunanistan unsurları tarafından denize atılan 3 düzensiz göçmenden 2'si yüzerek İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Kara Ada'ya çıkarken, kayıp olan 1 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.20 sıralarında Çeşme açıklarındaki Kara ada üzerinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, adadaki 2 göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, " Sakız Adası'na vardıktan sonra Yunan polisi 12 kişiyi yakaladı. Daha sonra da bizi 3 kişi olarak yakaladılar. Telefonlarımızı, paralarımızı, her şeyimizi aldılar. Yunan sahil güvenliği bizi denize bırakmadan önce bize can yeleği verdi. Fakat çocuklar içindi. Çok küçüktü. Üzerimize olmadı. Amcamın oğlu, onlara yüzme bilmediğini söylemesine rağmen dinlemediler. Amcamın oğlu kilolu bir adamdı. Ayağında ağır botları vardı. Can yeleği de küçük olunca boğuldu. Daha sonra biz yüzerek adaya vardık. Sabah olduğunda ada kenarında amcamın oğlunu aramaya başladım ama göremedim. Daha sonra Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bizi kurtardı" diyerek başlarından geçenleri anlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

1 düzensiz göçmenin kayıp olduğu bilgisi üzerine, olay mahalline derhal ilave 2 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 insansız hava aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

