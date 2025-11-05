Denize Atlamak İsteyen Genç Kız İkna Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde denize atlamak isteyen 20 yaşındaki genç kızı, kendi anne ve babası ikna etti.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir genç kız denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ İKNA ETTİ

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, genç kızın anne ve babası da olay yerine geldi. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarının ardından genç kız, anne ve babasının ve polis ekiplerinin iknası sonucu denize atlamaktan vazgeçti.