Serinlemek için denize giren 2 kardeş boğularak can verdi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren 67 yaşındaki Mehmet Kılınç ile 45 yaşındaki kardeşi Mithat Kılınç, boğularak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeş, boğularak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Mehmet Kılınç ile 45 yaşındaki kardeşi Mithat Kılınç serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kılınç, hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mithat Kılınç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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