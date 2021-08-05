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Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar

05.08.2021 16:31

Son dakika habere göre Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar -Mersin'de, denize kirli balast suyu basan gemiyi telefonla kaydederek, 1 milyon 355 bin TL ceza kesilmesini sağlayan MIP personeli, örnek bir davranışa daha imza attı Mersin'de, pazar günü...

Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar

- Mersin'de, denize kirli balast suyu basan gemiyi telefonla kaydederek, 1 milyon 355 bin TL ceza kesilmesini sağlayan MIP personeli, örnek bir davranışa daha imza attı

MERSİN - Mersin'de, pazar günü Mersin Limanında denize kirli balast suyu basan bir gemiyi fark ederek telefonla kaydeden Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. çalışanları, örnek bir davranışa daha imza attı. MIP, denizi kirleten gemiyi telefon kaydıyla belirleyen personelini ödüllendirdi. MIP ekibi, aldığı ödülü orman yangınında zarar gören yurttaşların ihtiyacında kullanılmak üzere Manavgat Orman Yangını Yardım Kampanyasına bağışladı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., geçen pazar günü Tanzanya bayraklı "Consul" adlı geminin denize balast suyu bıraktığını telefon kaydıyla belirleyip yöneticilerini anında bilgilendiren Deniz Hizmetleri ekibini ödüllendirdi.

MIP'den yapılan açıklamaya göre, gemi manevrasından dönen MIP Deniz Hizmetleri ekibi, 1 Ağustos Pazar günü Tanzanya bayraklı "Consul" adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını gördü ve telefonla kaydetti. MIP ekibi, bir taraftan gemi mürettebatını uyarırken, diğer taraftan kaydedilen görüntüyü kurum yöneticilerine iletti. Kamera kayıtları MIP Deniz Hizmetleri Müdürü tarafından prosedür gereği eş zamanlı olarak Mersin Liman Başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gönderildi. Delil olarak kullanılan görüntüler sayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi gemiye 1 milyon 355 bin TL ceza kesti.

"Şirketimiz bu duyarlılığı gösteren tüm ekibi ödüllendirmiştir"

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, örnek bir davranışa imza atan ekibine ödül vererek kutladı. Daele, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çevreye ve denize saygılarının sonsuz olduğunu ve bunun kurum kültürünün en önemli unsuru olduğunu söyledi. Johan Van Daele, "Tanzanya bayraklı Consul adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını gören personelimiz durumu bize bildirdi ve biz de prosedür gereği eş zamanlı olarak Liman Başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığını bilgilendirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ihbarımızı en kısa sürede değerlendirdi ve görüntülerimizi delil kabul etti. İşbirlikleri için belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Burada en büyük teşekkürü MIP Deniz Operasyonlarında görev yapan, çevre bilinci yüksek personelimize ediyoruz. Onların dikkati ve çabası takdire değer. Personelimizin duyarlılığı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde daha büyük çapta yaşanacak kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Ülkemizin çevre problemlerini en uç seviyede yaşadığı günlerde personelimizin örnek davranışıyla gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Elbette bu örnek çabaya bir teşekkür yetmez. Şirketimiz bu duyarlılığı gösteren tüm ekibi ödüllendirmiştir. MIP olarak çevre duyarlılığı olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi ileriki süreçte her zaman çevrecilerin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Personelden anlamlı bağış

Bu arada, MIP Deniz Operasyonları personeli, kurumun verdiği ödülü, duyarlı bir davranışla Manavgat'taki orman yangınında zarar gören yurttaşların ihtiyacında kullanılmak üzere bağışladı.

Gemiden kirli balast suyu bırakılmasına kayıtsız kalamayacaklarını ve işlerinin bir gereği olarak yöneticilerine durumu raporladıklarını ifade eden Baş Makinist Osman Can Şahbaz, denizlerin ekmek kapıları olduğunu, korumanın ise vatandaşlık borcu olduğunu söyledi. Şahbaz, arkadaşlarıyla aldıkları ortak kararla kendilerine verilen ödülü, Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyasına bağışladıklarını belirtti.

Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar
Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar
Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar
Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar
Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Pazar, Liman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizi kirleten gemiyi telefonla kaydettiler: MIP'ın verdiği ödülü yangın bölgesine bağışladılar - Son Dakika


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