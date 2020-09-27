"Denizin peribacaları" görenleri büyülüyor - Son Dakika

"Denizin peribacaları" görenleri büyülüyor

İzmir'in Foça ilçesindeki "Siren Kayalıkları", Kapadokya'daki peribacalarını andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor.

İzmir'in Foça ilçesindeki "Siren Kayalıkları", Kapadokya'daki peribacalarını andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Foça açıklarındaki Orak Adası'nın batısında yer alan ve hiçbir canlının yaşamadığı küçük adacıklar, "Siren Kayalıkları" olarak biliniyor. Bu küçük adacıkların ismi ise Yunan mitolojisine dayanıyor. Kayalık ve boş adalarda yaşadıklarına inanılan deniz yaratıkları olarak adlandırılan Sirenler, Odysseia Destanı'nda da yer alıyor.

Kayaç yapısı ve dış görünüşüyle Kapadokya'daki peribacalarına benzeyen kayalıkları görmek için Foça'dan özel turlar düzenleniyor.

Kayalıkların içinde bulunan onlarca mağara ise Akdeniz foklarına koruma sağlıyor. Fokların yaşam alanlarının etkilenmemesi için kayalıklara yaklaşılmasına ve adaya çıkılmasına izin verilmiyor.

"Korunarak turizme kazandırılmalı"

Yaklaşık 40 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Sebahattin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Foça'nın, 3 bin yıllık tarihiyle her yıl önemli sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentte birçok doğa harikasının bulunduğunu ifade eden Karaca, bunlardan birinin de Siren Kayalıkları olduğunu dile getirdi.

Kayalıkların Akdeniz foklarının ana yurtlarından birisi olduğuna işaret eden Karaca, "Orak Adası'nın turizme açılması istiyoruz, bu bizim kanayan yaramız. Siren Kayalıklarına benzer bir yer yok. Burasını koruyarak, fokların yaşam alanını etkilemeden turizme kazandırmalıyız. Bunun dünyada örnekleri var, iyi bir proje hazırlanırsa kent ekonomisine de katkı sağlanmış olur." diye konuştu.

Büyüleci atmosfer

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin de volkanik bir oluşum olan adaların bulunduğu bölgeye tekne ile turist taşıdıklarını söyledi.

İlçeye gelen turistlerin bu efsanelere konu olmuş kayalıkları görmeden gitmediğini belirten Çetin, "Günlük tur tekneleri, küçük ticari teknelerle gelen misafirlerimiz buranın büyüleyici atmosferini görünce çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Kayalarda zaman zaman fokların da görüldüğüne değinen Çetin, özellikle gün doğumu ve batımında fok görme ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kapadokya, Akdeniz, İzmir, Foça, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Denizin peribacaları' görenleri büyülüyor - Son Dakika

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