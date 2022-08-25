BALIKÇILIK AV SEZONU ÖNCESİ MARMARA İÇİN UYARI - Son Dakika
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BALIKÇILIK AV SEZONU ÖNCESİ MARMARA İÇİN UYARI

25.08.2022 13:23

DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasına günler kala Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara için uyarıda bulundu.

DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasına günler kala Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara için uyarıda bulundu.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın son 20 yıldan beri olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Yıllardır iyi anlatamadık. Müsilaj suyun üzerine çıkınca herkes anlamaya başladı. Uzun süreli çalışmaya devam etmemiz gerek. Marmara Denizi'nin sorunu bir günde, bir ayda, bir yılda, 10 yılda bitecek sorun değil. Arıtmalar için yatırım yapmamız gerekiyor. Balıkçılığı iyi düzenlememiz gerekiyor" dedi.

Marmara Denizi'ndeki kirlilik geçtiğimiz yıl müsilaj sorunuyla görünür hale geldi. Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve müsilaj temizlendi. Ancak uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki kirlenme baskısının devam ettiği uyarısı yapıyor. TÜDAV Başkanı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nin müsilajdan sonra özel koruma alanı ilan edilmesi ve 22 eylem planı olmasına rağmen, hala büyük bir kirlenme baskısı altında olduğunu ifade etti.

"AVCILIK, TURİZM VE YABANCI TÜRLER ÖNEMLİ TEHDİT"Avcılık, turizm ve yabancı türlerin istilasının da kirlilik baskısını artırdığını belirten Prof. Öztürk "Düşünebiliyor musunuz Marmara Denizi'nde balon balıkları var. Balon balıklarını yiyecek canlı türü yok. Balon balıkları, Marmara Denizi'ndeki diğer balıkları yiyecek. İşte biyoçeşitliliğin çöküşü dediğimiz şey bu" dedi. Marmara Denizi'nde restorasyon yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Öztürk "Kirlenmesinin önlenmesi, denize 1 litre bile arıtılmamış su atmamamız gerekiyor" dedi. Öztürk alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı, "Balıkçılıkta çok sıkı kurallar uygulanması, avcılığın düzenlenmesi gerek. Marmara Denizi'nin izlenmesi, yabancı türlerin mutlaka takip edilmesi gerek. Marmara Denizi'yle ilgili araştırmaların devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"SORUN 10 YILDA BİTECEK GİBİ DEĞİL"Marmara Denizi'ndeki müsilajın son 20 yıldan beri olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Yıllardır iyi anlatamadık. Müsilaj suyun üzerine çıkınca herkes anlamaya başladı. Uzun süreli çalışmaya devam etmemiz gerek. Marmara Denizi'nin sorunu bir günde, bir ayda, bir yılda, 10 yılda bitecek sorun değil. Arıtmalar için yatırım yapmamız gerekiyor. Balıkçılığı iyi düzenlememiz gerekiyor. En önemlisi ise insan yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

"OKSİJENDE AZALMA GÖRÜYORUM"Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara Denizi'ndeki oksijenin son dönemde azaldığını belirterek, "Oksijenin Marmara Denizi'nde 5 miligram litrenin altına düşmesi canlı türleri için tehlikelidir. Son dönemde oksijende azalmayı ben de görüyorum. Bunu özellikle İstanbul Boğazı'nda görüyorum. Bu tehlikeli bir şey. Onun için oksijen azalmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü-------------------------Boğazdan görüntü -Balıklardan görüntü

-Denizin altından görüntü


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Bayram Öztürk, İstanbul, Marmara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKÇILIK AV SEZONU ÖNCESİ MARMARA İÇİN UYARI - Son Dakika

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