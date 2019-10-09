Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)