Denizli'de 30 adrese fuhuş baskını: 71 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 30 adrese fuhuş baskını: 71 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de 30 adrese fuhuş baskını: 71 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de fuhuş çetesine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 50'si yabancı uyruklu 71 şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de 30 adrese fuhuş baskını: 71 gözaltı, System.String[]

Denizli'de fuhuş çetesine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda 50'si yabancı uyruklu 71 şahıs gözaltına alındı. Baskın yapılan bir eğlence merkezinde ise çalışanlar basın mensuplarını darp etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri uzun süreli takip sonrası yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri organize çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Pamukkale ilçesinde adresleri önceden belirlenen 30 eğlence merkezi ve bazı evlere jandarma komandolar destekli eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda eğlence merkezleri ile evler didik arandı.

OPERASYON YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 30 bin TL para ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun sonunda ise 50'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 71 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan 50 kişi serbest bırakılırken, 2'si kadın 21 kişinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

Yakalanan kadınların büyük bir bölümü ise yüzlerini elbiseleri ile kapatmaya çalıştı.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, 25 kişinin gözaltına alındığı bir eğlence merkezinin çalışanları ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak darp etmeye çalıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor
Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 05:04:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 30 adrese fuhuş baskını: 71 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]