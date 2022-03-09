Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika
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Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

09.03.2022 15:28
Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

Denizli'de kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildiAlınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir dükkanda ikamet eden 3'ü Afganistan...

Denizli'de kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir dükkanda ikamet eden 3'ü Afganistan uyruklu 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Herhangi bir belgeleri olmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Afganistan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika
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