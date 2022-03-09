Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Son Dakika

Denizli'de kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir dükkanda ikamet eden 3'ü Afganistan uyruklu 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Herhangi bir belgeleri olmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA
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