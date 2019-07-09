Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı



DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde drone ile esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 93 kilo esrar ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bekilli ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini takibe aldı. Drone ile havadan görüntü alan ekipler şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı keneviri gizlemek için kullandıklarını belirledi. Geçen pazar günü belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 93 kilo esrar ele geçirdi. Ayrıca gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli materyaller de ele geçirildi. 65 kök Hint keneviri bitkisi imha edilmek üzere ekili oldukları tarla ve ormanlık araziden toplandı. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

- Denizli