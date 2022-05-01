Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Denizli'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'ta yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, mezarları ziyaret edip buradaki şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit mezarında duygulandıran fotoğraf

Şehit aileleri arasında, 22 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Bekir Can Kerek'in yakınları da yer aldı.

Şehidin babası Salim, annesi Elif ile eşi Gamze Kerek'in de aralarında bulunduğu yakınları dualar okudu.

Şehit Kerek'in isminin yazılı olduğu mezar tahtasında, eşi Gamze ile nikahta çektirdikleri fotoğrafın asıldığı görüldü.

25 yıldır dinmeyen acı

Eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 1997'de şehit olan pilot adayı Teğmen İbrahim Öztürk'ün 68 yaşındaki annesi Hatice Öztürk, oğlunun mezarı başında dualar okudu.

Anne Öztürk, AA muhabirine, her bayram arifesi olduğu gibi yine oğlunun mezarının başına geldiğini kaydederek, "Oğlumu vatana armağan ettim. Buraya oğlumla bayramlaşmaya geldim. Her bayram geliyoruz. Karanfilleri koyuyoruz. 25 yıl oldu." ifadelerini kullandı.