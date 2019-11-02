Denizli'de başarılı ihracatçılara ödül verildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ekonomisine karşı yapılan atakların bertaraf edildiğini belirterek, "Demek ki sağlam ve dik durduğumuz zaman Türkiye'yi tehdit edebilecek hiçbir kuvvet yok." dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirilmesi amacıyla Pamukkale'deki bir otelde düzenlenen törene katılan Turagay, burada yaptığı konuşmada, ekonomideki toparlanmaya dikkati çekti.

Geçen yıl Türkiye ekonomisinin çok ciddi ataklarla karşı karşıya kaldığını, bir çöküntü ortamı yaratılmak istendiğini, ancak Cumhurbaşkanı ve tüm bakanların dik durduğunu kaydeden Rıza Tuna Turagay, alınan tedbirlerle bu tehditlerin bertaraf edildiğini dile getirdi.

Geçen sene yüzde 25'lere kadar çıkan enflasyonun bu sene tek haneli rakamlara ineceğini belirten Turagay, "Ekonomik güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi dengeleniyor. İnşallah bu yılı artı büyüme oranıyla kapatacağız." diye konuştu.

Ekonomide güçlendikçe siyasi anlamda da daha güçlü olacaklarına işaret eden Rıza Tuna Turagay, "Görüyorsunuz, her gün tehditler geliyor. Ne oldu, kurlarda oynama var mı? Yok. Faiz oranları aşağıya iniyor. Demek ki sağlam ve dik durduğumuz zaman Türkiye'yi tehdit edebilecek hiçbir kuvvet yok." şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Denizlili ihracatçının duruşu ve verdiği mücadelenin ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Ekonomide daha başarılı bir süreci yaşamayı beklediklerini kaydeden Gülle, "Özellikle son 1 yıldaki düzelmeyi görüyorsunuz. Ortada bir şey yokken kredi notumuzu düşüren kuruluşun da bu yalan notları düzeltme yoluna gittiğini görüyoruz. Demek ki artık bundan sonraki süreç daha iyi ve başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise ödül alan 25 firmayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından en çok ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracat yapan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.