Denizli'de Bilim Merkezi Tartışması

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, yarın açılışı yapılması planlanan Atatürk Bilim Merkezi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Aki yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tesisin yaklaşık 7 yıl süren bir sürecin ardından tamamlandığını belirtti.

Binanın inşaatına başlandığı dönemde yapı ruhsatının bulunmadığını öne süren Aki, inşaat sürecinde projeye aykırı şekilde kaçak bölümler yapılmasının istendiğine yönelik iddiaların kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

Aki, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımlarına dikkat çekerek, henüz yargıya intikal etmemiş olmakla birlikte bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler bulunduğuna dair ciddi şikayetler olduğunu ileri sürdü.

Açılış programına üst düzey siyasi katılımın planlanmasını da eleştiren Aki, bu durumun söz konusu iddiaların üzerini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Aki, "Amaçlarının, bu şaibeli süreci siyasi bir katılımla temize çıkarmak ve 'Genel Merkez ile aramız iyi' algısı oluşturmak olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.