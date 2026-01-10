Denizli'de Bilim Merkezi Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Denizli'de Bilim Merkezi Tartışması

10.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'li Aki, Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışı öncesi usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, yarın açılışı yapılması planlanan Atatürk Bilim Merkezi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Aki yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tesisin yaklaşık 7 yıl süren bir sürecin ardından tamamlandığını belirtti.

Binanın inşaatına başlandığı dönemde yapı ruhsatının bulunmadığını öne süren Aki, inşaat sürecinde projeye aykırı şekilde kaçak bölümler yapılmasının istendiğine yönelik iddiaların kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

Aki, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımlarına dikkat çekerek, henüz yargıya intikal etmemiş olmakla birlikte bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler bulunduğuna dair ciddi şikayetler olduğunu ileri sürdü.

Açılış programına üst düzey siyasi katılımın planlanmasını da eleştiren Aki, bu durumun söz konusu iddiaların üzerini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Aki, "Amaçlarının, bu şaibeli süreci siyasi bir katılımla temize çıkarmak ve 'Genel Merkez ile aramız iyi' algısı oluşturmak olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Denizli, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Bilim Merkezi Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da cami ve belediye binası ateşe verildi
İran'da cami ve belediye binası ateşe verildi
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:02:59. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Bilim Merkezi Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.