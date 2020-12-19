Denizli'de dağda mahsur kalan kişi yaklaşık 7 saat sonra, helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'de dağda mahsur kalan kişi yaklaşık 7 saat sonra, helikopterle kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda mahsur kalan kişiye ulaşıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda mahsur kalan kişiye ulaşıldı. Servergazi Mahallesi mesire alanının üst bölgesinde dağa yürüyüşe çıkan ve dönüş yolunda sarp bölgede mahsur kalan Hüseyin Acar'ın (28) kurtarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çalışma başlatıldı. Acar'ın mahsur kaldığı bölgenin sarp olması ve havanın kararması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla İzmir'den bölgeye tam donanımlı arama kurtarma helikopteri gönderildi. Helikopterle mahsur kaldığı dağdan saat 23.00 civarında kurtarılan Acar, 11. Komando Tugay Komutanlığına getirildi. Bilinci açık olan fakat soğuk havadan etkilenen Acar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve AFAD İl Müdürü Ali Etiz, kurtarma operasyonunu yakından takip etti. Servergazi Mahallesi'nden dağa yürüyüşe çıkan Acar, dönüşte yolunu kaybederek sarp bölgede mahsur kalmış, saat 16.20'de 112 Acil Çağrı merkezini arayan Acar'ın bulunduğu yerin çok sarp olması nedeniyle helikopter yardımıyla kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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