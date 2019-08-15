Son Dakika Haberleri: Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama

23 dakika önce

DENİZLİ'de yaşayan 2 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'de yaşayan 2 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin cep telefonlarından aranarak, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çameli ve Tavas ilçelerinde yaşayan 2 vatandaş 100 bin lira değerinde altınlarının alındığını ifade etti. Dolandırıcıların aradıkları kişilere bir kuyumcu soygunu olduğunu, evlerinde bulunan altınların da bunlardan olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledikleri belirlendi. Ardından, kandırdıkları vatandaşların kontrol için getirdikleri altınları alarak ortadan kayboldukları anlaşıldı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının Mustafa T. (45) ile Mehmet A. (54) olduğunu belirledi. Jandarma geçen salı günü, Mustafa T. ile Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Jandarma yetkilileri, vatandaşları, cep telefonuyla arayarak kendisini hakim, savcı, polis veya jandarma olarak tanıtıp, para ya da altın isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]