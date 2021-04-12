Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 53 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

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