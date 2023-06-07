Sevgilisinin pilavına fare zehri katarak ölümüne neden olan şahıs kendini bu sözlerle savundu: İntihar etmiş olabilir, ben yapmadım - Son Dakika
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Sevgilisinin pilavına fare zehri katarak ölümüne neden olan şahıs kendini bu sözlerle savundu: İntihar etmiş olabilir, ben yapmadım

07.06.2023 13:56

Denizli'de Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi fare zehriyle öldürüp cesedini araziye atan Sabour Sakhizadeh, ilk duruşmada kadının intihar ettiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen N.K. ise ağabeyinin yardım istediğini belirterek, içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Sakhizadeh hakkında 'kadını kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki arazide 11 Ekim 2022'de Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin cesedi bulundu. Battaniye sarılı cesedin ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise plastik kelepçe ile bağlandığı belirlendi. Otopside de Noori'nin zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

YEMEĞİNE FARE ZEHRİ KATIP ÖLDÜRMÜŞ

Polis, şüpheli olarak kadının Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh'i belirleyip, çalışma başlattı. Sakhizadeh'in, yemeğine fare zehri kattığı sevgilisini öldürdüğü saptandı. Sakhizadeh'in daha sonra cesedi, 2 tekerlekli el arabası ile 2 kilometre taşıdığı ve araziye attığı ortaya çıktı.

Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti

SEBEBİ KISKANÇLIK

Yakalanıp, gözaltına alınan, polisteki ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, Noori ile 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, ardından kadının Manisa'dan yanına geldiğini belirterek, "Olay günü fare zehirli pilav yaptım. Ben az yedim, o ise pilavı bitirmiş. Bir süre sonra yatakta nefes almadığını gördüm, ağzından kan geliyordu. Yanına yatıp, bir süre ağladım. Daha sonra kardeşimi arayıp, Nadia'yı zehirleyerek öldürdüğümü söyleyip, gelmesini istedim. Kardeşim gelene kadar kolay taşımak amacıyla ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp, battaniye sardım. Çuvalın içine koyup, yaşadığım evden kardeşim ile sürükleyerek çıkardım. Nadia'nın bütün kıyafetlerini de çuvala koydum. Bizi bu sırada kimse görmedi. Cesedi sürüklerken, merdivenden indirdiğim için sesler çıkıyordu; yavaş hareket ettim. Kimse duymadı. 2 tekerlekli hurda toplanan el arabasına koyduktan sonra gidip, yol kenarına bıraktık. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Tutuklanan Sakhizadeh hakkında 'kadını kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cesedin taşınmasına yardım eden N.K.'nin dosyası ile ayrıldı. Sakhizadeh'in yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya; sadece tutuklu sanık Sabour Sakhizadeh ile avukatı katıldı. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma isteği ise kabul edilmedi.

Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti

POLİSTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkemede yazılı savunma veren Sakhizadeh, önceki ifadelerini kabul etmedi. Daha önceki ifadelerini baskı altında verdiğini belirten Sakhizadeh, Noori ile dini nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti. Zaman zaman tartışma yaşandıkları Noori'nin daha önce intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden Sakhizadeh, ifadesinde "Bu defa da fare zehri içerek intihar etmiş olabilir. Ben yapmadım, yemin ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada, Noori'nin şiddet nedeniyle Sakhizadeh hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.

"DEMİR TAŞIYACAĞIZ" DEYİP, YARDIM İSTEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.K. ağabeyinin demir taşıyacağını, bunu tek başına yapamadığını belirterek, kendisinden yardım istediğini söyledi. N.K., "Battaniyeye sarılı bir çuval içindeydi. Yolda bizi bekçiler durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Bizi bıraktılar. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, Sabour Sakhizadeh ile Nadia Noori'nin cep telefonlarının dijital incelemesine ilişkin raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti
Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti
Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti
Kaynak: DHA
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Afganistan, Pamukkale, Denizli, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisinin pilavına fare zehri katarak ölümüne neden olan şahıs kendini bu sözlerle savundu: İntihar etmiş olabilir, ben yapmadım - Son Dakika


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