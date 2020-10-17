Denizli'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Denizli'de hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan, 5 suçtan aranan ve 56 dosyadan da yargılaması devam eden hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Honaz ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'nin (37) bir evde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında kolluk kuvvetlerine silahla direnmeye çalışan F.B, yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.