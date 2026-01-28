Denizli'de Hesap Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Denizli'de Hesap Tartışması Kanlı Bitti

Denizli\'de Hesap Tartışması Kanlı Bitti
28.01.2026 16:20
Pamukkale'de tekel bayi sahibi, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurup öldürdü. Olay güvenlik kamerasında.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tekel bayi sahibi Hasbi Duymuş, hesap yüzünden tartıştığı Ahmet Ünal'ı (49) çıkan kavgada pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayisine içki almak için gelen Ahmet Ünal ile iş yeri sahibi Hasbi Duymuş arasında, 1000 TL tutan hesap nedeniyle tartışma çıktı. Ünal'ın alışveriş ücretini fazla bulmasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Bölgeden ayrılan Ahmet Ünal, bir süre sonra oğlu M.Ü. (24) ile birlikte tekel bayisine geldi. M.Ü., yanındaki silahla iş yerine ateş açtı. İş yerinin camları kırılırken, Hasbi Duymuş da pompalı tüfekle dışarı çıkarak ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların koluna ve boynuna isabet ettiği Ahmet Ünal, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri Hasbi Duymuş'u olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duymuş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Ünal ise dün hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın çevredekilerin araya girmesiyle sona ermesi, daha sonra M.Ü.'nün silahla gelerek iş yerine ateş etmesi ve Hasbi Duymuş'un pompalı tüfekle dışarı çıkarak ateş açtığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA




