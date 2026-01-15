Denizli'de Hızlı Araç Zeytin Ağacına Çarptı - Son Dakika
Denizli'de Hızlı Araç Zeytin Ağacına Çarptı

Denizli'de Hızlı Araç Zeytin Ağacına Çarptı
15.01.2026 12:50
Denizli'de aşırı hız nedeniyle kaza yapan otomobil zeytin ağacına ve duvara çarparak durdu.

Denizli'de süratli otomobil duramayınca önce zeytin ağacına, ardından duvara çarparak durabildi.

Kaza, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehir Stadı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAY 967 plakalı otomobil, seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızını alamayan araç, Şehir Stadı'nın hemen yanındaki kaldırıma çıkarak önce burada bulunan bir zeytin ağacına ardından duvara çarparak durabildi. Olay sırasında kaldırımda yaya bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
