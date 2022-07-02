Şüphelilerin olay yerine Aydın 'dan çaldıkları bir kamyonetle geldikleri de belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, yüzlerini gizleyen şüphelilerin, G.U (57), C.K. (38) ve Y.C. (33) olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Pamukkale, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.