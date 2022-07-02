Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

02.07.2022 13:42
Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Karahayıt Mahallesi'nde giyim mağazasından 19 Haziran'da meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, yüzlerini gizleyen şüphelilerin, G.U (57), C.K. (38) ve Y.C. (33) olduğu belirlendi.

Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adreslerinde yakalanan 3 şüpheli karakola götürüldü.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin olay yerine Aydın'dan çaldıkları bir kamyonetle geldikleri de belirlendi.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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