Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kar Yağışı

Denizli'de Kar Yağışı

2 saat önce

Denizli'de yüksek kesimlerde gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerine şehir merkezinde de etkili oldu.

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Denizli'de yüksek kesimlerde gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerine şehir merkezinde de etkili oldu.

Kent merkezinde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı dolayısıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile kentin simgesi olan horoz heykeli beyaza büründü.

İşe giden vatandaşlar, meydandaki cam horoz heykeli önünde fotoğraf çektirirken öğrenciler de okul yolunda kartopu oynadı.

Beyaza bürünen horoz heykeli önünde fotoğraf çektiren Gülseren Dedeli, kent merkezinde kar görmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Denizli'de kar yağarken uyandık. Şehirde beyaz bir örtüyle güne başlamak çok güzel. Uzun zamandan beri şehir merkezine kar yağmıyordu. Horozumuzun üzerine de kar gelmiş. Güzel bir görüntü oluşmuş." dedi.

Ömer Faruk Tekin de karın yağmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Yaptığımız hatalarla dünyayı kirletmiş olabiliriz. Allah'ın nimeti, bereketi olan bu kar ile onların üzeri beyaz örtüyle kaplanıyor. Hatalarımızdan da da bu şekilde üzerini beyaz örtüye kapatıp yeni bir sayfa açabiliriz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Sabah, Denizli, Kar, Güncel
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