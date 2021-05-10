Denizli'de kumar oynarken yakalanan 25 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye, 33 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine 3 ayrı eve operasyon düzenledi.

Evlerde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye 33 bin 400 lira ceza uygulandı.

Kumar oynanması için yer temin ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.