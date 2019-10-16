Son Dakika Haberleri: Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı
Son Dakika Güncel Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı

Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı

2 saat önce

Denizli'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlanırken, kent genelinde toplam 730 bin 850 dekar tarım arazisi sulanarak, 630 milyon TL tasarruf sağlandı.

Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı, System.String[]

Denizli'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlanırken, kent genelinde toplam 730 bin 850 dekar tarım arazisi sulanarak, 630 milyon TL tasarruf sağlandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya devam ediyor. Modern sistemle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı belirtildi.


Bu kapsamda Denizli'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın "2019 yılı sulama sezonunda Denizli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 730 bin 850 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Denizli il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 730 bin 850 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 630 milyon TL katkı sağlandı" dedi. - DENİZLİ

1 Nisan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
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