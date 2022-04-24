Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu

24.04.2022 12:43
Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Emircik Mahallesi Emircik İlkokulu'nda dün yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni sırasında N.A'yı (40) bıçakla yaralayan A.Z. (47) olayın ardından uzaklaştı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada A.Z, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

N.A. ve A.Z'nin, çocuklarının tören gösterisini izledikleri sırada tartıştıkları belirtildi.

Ambulansla kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı N.A'nın tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı Kendisinden ayrılmak isteyen kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Kendisinden ayrılmak isteyen kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

23 Nisan, Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de okul bahçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement