Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya (65) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis sevk edildi.
Ağır yaralanan Avcı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Avcı'nın, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:40 Kaynak: AA
Zeki Avcı, Çivril, Denizli, Güncel
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