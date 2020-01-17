Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de otomobilin tavanına gizledikleri 2 kilo 85 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli'de otomobilin tavanına gizledikleri 2 kilo 85 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takibe alınan, içinde H.H. ile T.B'nin bulunduğu otomobil, şehir girişinde durduruldu. Narkotik köpeği Jibby'nin de katıldığı aramada, otomobilin tavan döşemesine gizlenmiş 7 paket halinde 2 bin 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H. ile T.B, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek Soba kurbanı Seda'nın babası: Zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:39:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]