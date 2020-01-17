Denizli'de otomobilin tavanında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de otomobilin tavanına gizledikleri 2 kilo 85 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takibe alınan, içinde H.H. ile T.B'nin bulunduğu otomobil, şehir girişinde durduruldu. Narkotik köpeği Jibby'nin de katıldığı aramada, otomobilin tavan döşemesine gizlenmiş 7 paket halinde 2 bin 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H. ile T.B, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.