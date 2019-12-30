Denizli'de patlama: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Denizli'de patlama: 4 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Denizli'de patlama: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 4 kişi yaralanırken, dairenin duvarlarında büyük çaplı hasar oluştu.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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