Denizli'de Servis Kazası: 25 Yaralı
Denizli'de Servis Kazası: 25 Yaralı

27.01.2026 09:28
Denizli'den Buldan'a giden servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına düştü; 25 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'den Buldan'da görev yapan memurları mesaiye yetiştirmek için yola çıkan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada yaralanan 25 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı. Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan'daki ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Buldan

