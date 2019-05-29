Son Dakika Haberleri: Denizli'de "ümmet iftarı"
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Denizli'de "ümmet iftarı"

1 saat önce

Denizli'de, mazlum Müslümanlara destek vermek amacıyla "ümmet iftarı" düzenlendi.

Denizli'de
Denizli'de, mazlum Müslümanlara destek vermek amacıyla "ümmet iftarı" düzenlendi.
Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği (MEDENİYAD) öncülüğünde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan bir grup, Yeni Cami'nin avlusunda yere sofra kurdu.
Gruptakiler, akşam ezanının okunmasıyla pide, ayran, su ve hurma ile iftar yaptı, cami avlusuna gelenlerle yiyeceklerini paylaştı.
MEDENİYAD Başkanı Mehmet Ali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri ümmet iftarına her kesimden Müslümanın katıldığını belirtti.
Yeryüzünde zulüm gören Müslümanlara destek vermek ve onlarla birlikte olduklarını vurgulamak için bu iftarı düzenlediklerini dile getiren Öner, "Ramazanı şerif, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay. Filistin, Suriye, Mısır, Gazze ve Doğu Türkistan gibi birçok coğrafyada mazlum kardeşlerimiz zor şartlar altında. Onların içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek ve bir nebze de olsa onların halini anlamak için buradayız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:22 Kaynak: AA
Yeni Cami, Denizli, Kültür Sanat
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