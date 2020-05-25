Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası - Son Dakika

Polis ekiplerince, Sibel K'ye uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla H.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Sibel K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi'ndeki evinde Sibel K'nin (30) aniden rahatsızlandığını fark eden arkadaşı M.Y.E, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu