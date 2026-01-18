Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu

Denizli\'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu
18.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yasa dışı kürtaj yapan 2 doktor ve 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ'de yasa dışı kürtaj yapıldığı iddiasıyla düzenlenen polis operasyonunda 2 doktor ile tıbbi sekreterlerin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun, yasa dışı kürtaj yaparak anne karnındaki 10 haftanın üzerindeki bebekleri düşürdüğünü tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet İ.'nin (55), Doktorlar Caddesi'ndeki muayenehanesine operasyon düzenledi. Operasyonda Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47), tıbbi sekreter Seher Z. (46) ve kürtaj yaptıran bir kadın gözaltına alındı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Muayenehanede ekiplerin aramasında, kürtaj sonrası poşet içerisindeki ve 10 haftanın üzerinde olduğu öğrenilen bebek cenini bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktora kürtaj yaptıracak hamile kadınları yönlendirdiği öğrenilen başka bir doktor ile aracılık ettiği tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan soruşturma kapsamında, evlilik dışı hamile kalan 20'ye yakın kadının ve 16 yaş altı hamile çocukların, anne karnında 10 haftanın üzerindeki bebeklere kürtaj yapıldığı ya da satılması yasak olan haplarla düşük yaptırıldığı iddia edildi. Kürtaj işleminin 600 bin liraya yapıldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınan 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Dr. Mehmet İ., eşi Alara İ. ve tıbbi sekreter Seher Z. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Denizli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:55:54. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.