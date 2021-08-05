Denizli'deki 5 orman yangını tamamen söndürüldü - Son Dakika

Denizli Valiliği kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son durumları açıkladı. Yapılan açıklamada 3 gün ardı ardına yaşanan yangınlarının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Günlerdir ülkemizin yüreğini yakan ve Denizli'mizi de etkisi altına alan orman yangınları gerin üzüntüye neden oldu. Pazartesi günü ilimiz Buldan İlçesi Türlübey mevkiinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Salı günü ilimiz Tavas ilçesi Pınarlık mevkiinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Çarşamba günü ilimiz Sarayköy İlçesi Yeşilyurt mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi ile büyümeden söndürülmüştür. Çarşamba günü ilimiz Tavas ilçesi Tekkeköy mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi ile büyümeden söndürülmüştür. Çarşamba günü ilimiz Buldan ilçesi Karaköy mevkiinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüş, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir" ifadelerini yer aldı.

Denizli'de devam eden yangın olmadığını belirten açıklamanın devamında ise "Halen Denizli ilimiz sınırları içerisinde devam eden alevli bir yangın bulunmamakta olup, Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek, halkımızın da üstün gayretleri ile Orman yangını meydana gelen alanlarda, soğutma çalışmaları ve gözetim faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde yangın söndürme helikopteri ile tüm alanlar havadan kontrol edilmektedir. İlimizde şuana kadar meydana gelen Orman yangınları sebebi ile etkilenen, maddi zarar gören ve boşaltılan yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bu vesileyle, Denizli ilindeki Orman yangınları ve diğer hususlar ile ilgili olarak sadece Valiliğimizden yapılan açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ