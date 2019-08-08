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Denizli'deki deprem

18 dakika önce

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak ilçesinde kırsal alanda göçük oluştu.

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Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak ilçesinde kırsal alanda göçük oluştu.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun kenarında toprak göçtü. Çardak ile Dazkırı arasındaki yolun üst kısmındaki göçük nedeniyle toz bulutu oluştu. Artçı sarsıntılar yüzünden yükselen toz bulutu uzun süre etkili oldu.
Depreme, Çardak Çöp Deposu yakınındaki kum ocağında yakalanan Alpay Maden'in de üzerine toprak kaydı. Bacakları toprak altında kalan Maden, bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Öte yandan, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Karahan ve Zolan, evleri zarar görenlere çadır dağıtılacağını bildirdi.
Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:04 Kaynak: AA
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