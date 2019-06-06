Son Dakika Haberleri: Denizli'deki miras kavgası
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'deki miras kavgası

36 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde amcasını miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Denizli'deki miras kavgası, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde amcasını miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Amcası Ferit Ç'yi (45) miras yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle öldürdükten sonra yakalanan Ramazan Ç. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ramazan Ç. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde bir anlık kızgınlıktan ne yaptığını bilemediğini ve işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.
Olay
Dün, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde Ferit Ç. (45) ile yeğeni Ramazan Ç. (29), Alparslan Mahallesi'nde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış ve kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcasına ateş ettikten sonra kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:05 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi! İstanbul'da şov yapan bisikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki miras kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]