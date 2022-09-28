Denizli'de kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Bıçakçı Mahallesi'nde 62 yaşındaki İsmail Ceylan'dan 9 gündür haber alamadıklarını ileri süren yakınları jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan'ın bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.
Ceylan'ın yakınlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.???????
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