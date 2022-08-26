Bir depoda bulunan otomobil ile tohum ekme makinesi ise sahiplerine teslim edildi.

Ekipler şüphelinin, aynı mahallede oturan daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.O. (32) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de otomobil ve tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

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