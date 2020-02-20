Denizli'nin "Güc'cüg Pirens"i okurlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Denizli'nin 'Güc'cüg Pirens'i okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Denizli'nin "Güc'cüg Pirens"i okurlarıyla buluştu

6 saat önce

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens'in Denizli ağzıyla hazırlanan baskısı "Güc'cüg Pirens" tanıtıldı.

Denizli'nin

Fransız yazar Antoine de Saint- Exupery'nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens'in Denizli ağzıyla hazırlanan baskısı "Güc'cüg Pirens" tanıtıldı.

Merkezefendi ilçesindeki özel bir okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte, çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanan Küçük Prens kitaplarından oluşan koleksiyon da sergilendi.

Kitabı çeviren ve Denizli ağzına uyarlayan Gül Ezgi Karaman, yaptığı konuşmada, Ege şivesiyle bir kitap yazma düşüncesiyle yola çıktığını belirtti.

Karaman, "Denizli ağzıyla bir kültür mirası bırakmak istedim. Sözlü anlatımda kalmasından ziyade bir yazılı kaynak olmasını önemli gördüğüm için bunu dünyaca ünlü bir eserde toplamak istedim. Bu sebeple bu çalışmayı yaptım. Çok güzel karşılık buldu. Yöremizin tanıtımına da büyük katkısı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Küçük Prens kitapları koleksiyoneri ve Küçük Prens Kitap Müzesi'nin kurucusu Yıldıray Lise de 422 dil ve lehçede basılan kitabın, en çok çevrilen eserlerden biri olduğunu kaydetti.

Etkinlikte Gül Ezgi Karaman, öğrenci ve öğretmenlerle kitap üzerine sohbet edip, kitapları imzaladı.

Karaman, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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