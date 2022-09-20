Denizlili Manav, Gülizar Biçer Karaca'ya, Bir Annenin Çocuğuna Bir Dilim Karpuz Bile Alamadığını Anlattı

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Denizli, Kaklık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.