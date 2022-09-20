Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı

20.09.2022 11:36
Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorse bulunmayan tır, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Denizli, Kaklık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı - Son Dakika
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