Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan İri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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