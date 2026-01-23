Denizli OSB, Türkiye\'nin 18. Yeşil OSB\'si oldu

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye'nin 18'inci Yeşil OSB'si olduğunu açıklayarak; çevre, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yatırımlarıyla bölgenin geleceğin sanayisini bugünden inşa ettiğini vurguladı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli'de görev yapan basın mensuplarıyla Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Denizli OSB olarak sanayiyi yalnızca üretimle sınırlamadıklarını; insanı, eğitimi, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği merkeze alan bütüncül bir kalkınma vizyonuyla geleceğin sanayisini bugünden inşa ettiklerini vurgulayan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, bölgede yürütülen çalışmalar, yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili şunları aktardı: "Bu vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Denizli OSB, Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin 18'inci Yeşil OSB'si olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türk Standartları Enstitüsü ve Dünya Bankası iş birliğiyle alınan bu sertifika; çevreye duyarlı üretim anlayışımızı, enerji verimliliği yatırımlarımızı, atıksu geri kazanımı uygulamalarımızı, yenilenebilir enerji kullanımımızı ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarımızı tescillemiştir"

"Türkiye'nin 104'üncü Teknoparkını kuruyoruz"

OSB'ye Teknopark kurulduğunu ifade eden Denizli OSB Başkanı Baltalı, "Yaklaşık 30 bin çalışanı ve yıllık 1 milyar dolar ihracat hacmiyle güçlü bir sanayi altyapısına sahip bölgemizde, Türkiye'nin 104'üncü Teknoparkını kuruyoruz. 2 Ocak 2026 itibarıyla inşaatına başladığımız Denizli OSB Teknoparkımızı 15 ayda tamamlamayı, 2027 yılının ilk çeyreğinde ise ilk yatırımcılarımızı ağırlamayı hedefliyoruz. Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, DENİB ve DOSAV iş birliğiyle kurulan bu merkez; Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji geliştirme alanlarında bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır. İhale bedeli 255 Milyon TL'dir" dedi.

"Suyun her damlası geleceğe yatırım"

Yeni Arıtma Tesisinin yüzde 40 oranında tamamlandığını ifade eden OSB Başkanı Baltalı, "Çevre yatırımlarımız kapsamında, Dünya Bankası finansmanıyla 30.000 m/gün kapasiteli İleri Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi yatırımımızı başlattık. Bu proje için 15.612.000 Euro bedelle sözleşme imzalanmış, 27 Mayıs 2025'te inşaata başlanmıştır. Bugün itibari ile inşaatın yüzde 40'ı tamamlanmıştır. 2027 Kasım ayında devreye almayı planladığımız bu tesisle çevre hassasiyetimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Bunun yanında, Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanımı projemiz ile suyun yeniden kullanımını sağlayarak iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede önemli bir adım atıyoruz. Pilot geri kazanım tesisimizi başarıyla devreye aldık" ifadelerini kullandı.

"Yenilenebilir enerjiyle rekabet gücünü artıran OSB"

Denizli OSB'de devam eden diğer yatırımlara da değinen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Enerji alanında ise 77,08 MW GES kurulu gücümüzle Türkiye'de ilk 10 OSB arasında yer alıyoruz. Dünya Bankası finansmanlı yeni GES projemizle ilave 2.674 kWp kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. GES Projemiz, 35.241 m alanda, 1.104.000 Euro yatırım bedeliyle gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda GES destekli elektrikli araç şarj istasyonumuzu da hizmete sunduk. Bu yatırımlarla hem karbon ayak izimizi azaltıyor hem de sanayicilerimizin enerji maliyetlerini düşürüyoruz. Altyapı yatırımlarımız kapsamında, TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının 2026 yılında yer altına alınmasını planlıyoruz. Ayrıca içme suyunda hayata geçirdiğimiz Reverse Osmoz Sistemi ile hem çevresel fayda sağlıyor hem de önemli işletme tasarrufu elde ediyoruz. Denizli OSB Yönetim Kurulumuzun aldığı stratejik kararlar ile sanayicilerimize yüzde 17 elektrik maliyet avantajı sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak PAÜ OSB Polikliniğimizi gündüz hastanesine dönüştürüyoruz. Branş sayılarının artırılması, 24 saat acil servis, laboratuvar kurulumu ve yeni tıbbi cihaz yatırımlarıyla sağlık hizmetlerini güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

